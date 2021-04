Piacenza, crollo dei contagi: ipotesi immunità di gregge in attesa dei vaccini oppure…

I territori più colpiti dalla prima ondata della pandemia, come Piacenza, hanno sofferto meno durante la seconda ondata.

L’analisi dell’università di Modena e Reggio ha lasciato aperte tre ipotesi:

1) che nel corso della prima ondata si sia stabilita un’immunità non così lontana da quella cosiddetta ‘di gregge’ (almeno 50-70% della popolazione, per questa infezione), nonostante i livelli di sieroprevalenza anticorpale dell’indagine nazionale Istat evidenziassero tassi di immunità umorale assai più bassi e comunque non superiori al 5-10% anche nelle aree più fortemente colpite, forse a causa di una immunità specifica cellulare oppure ‘crociata’ con altri coronavirus;

2) la prima ondata abbia selettivamente colpito i cosiddetti “superdiffusori” (superspreaders), cioè gli individui maggiormente responsabili della trasmissione dell’epidemia, limitandone quindi tale ruolo nel corso della seconda ondata a causa di una loro pregressa immunizzazione post-infezione;

3) che nelle province più colpite siano state adottate, da parte della popolazione, misure precauzionali più accentuate rispetto agli altri contesti geografici. “Sulla base degli elementi disponibili, tale ultima ipotesi – è convinzione degli autori – è stata però considerata poco plausibile”.

articolo completo su: https://www.piacenzasera.it/2021/04/a-piacenza-immunita-di-gregge-dopo-la-prima-ondata-lanalisi-delluniversita-di-modena-e-reggio/379196/