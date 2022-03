Peyrani opererà nel porto di Manfredonia

Il Gruppo Peyrani Trasporti di Torino, dopo la propria presenza da anni nei porti di Brindisi e Taranto, ora è autorizzata ad operare anche nel porto di Manfredonia, rafforzando l’offerta logistica in Puglia.

L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale ha autorizzato l’iscrizione della Peyrani nei registri delle imprese autorizzate all’espletamento, nel porto di Manfredonia, delle operazioni portuali, ai sensi dell’art.16 della Legge 84/94.

L’autorizzazione, di durata quadriennale, risponde alle attività di imbarco/sbarco impianti eolici, prodotti siderurgici, project cargo/impiantistica, materie prime secondarie e merci in sacchi per conto terzi.

Il piano di investimento della Peyrani, si legge nella nota, che prende il via immediatamente, prevede il trasferimento progressivo a Manfredonia di gru telescopiche e portuali, “garantendo una adeguata capacità di handling anche per i componenti eolici più pesanti, con l’obiettivo di dare un contributo alla crescita dei volumi di merci e di conferire, al porto di Manfredonia, una visibilità a livello europeo”.

“Nei prossimi mesi, la Peyrani procederà, per la nuova unità operativa di Manfredonia, a una revisione della attuale compagine sociale, con l’ingresso di una seconda azienda, leader a livello europeo nel settore dei grandi sollevamenti”.

Il porto di Manfredonia, con la sua rete infrastrutturale, è oggi il principale hub di tutto il Mare Adriatico per lo sbarco di impianti eolici destinati a Campania, Puglia, Molise ed Abruzzo, con diverse migliaia di tonnellate movimentate.

Il Gruppo opera da oltre 40 anni come IMPRESA PORTUALE nei porti di :TARANTO : PEYRANI SUD S.p.A. di BRINDISI : PEYRANI BRINDISI S.r.l. di RECIFE : PEYRANI BRASIL S.A. ed è impegnato nell’imbarco/sbarco e movimentazione portuale di carichi eccezionali, general cargo, impiantistica eccezionale, componenti per turbine eoliche, rinfuse, container, rotabili, oltre nella risoluzione dei flussi logistici.

Abele Carruezzo