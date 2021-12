Pèttele s.f. = Frittella

Frittella di pasta morbida di pane, ben lievitata, cotta in abbondante olio d’oliva.

Qualche massaia incorporava alla pasta, prima di friggerla, dei filetti di alici salate o di baccalà spugnato . Le mamme più abbienti addirittura vi ponevano dei chicchi di uva passa.

Se dopo qualche giorno, le rimanenti pettole si indurivano, bastava riscaldarle, avvicinandole in punta di forchetta, al fuoco del braciere per farle ammorbidire.

Proverbio: I pèttele ca nen ce màngene a Natéle, nen ce màngene ‘chió = Le pettole che non si mangiano a Natale non si mangiano più. Ossia afferra l’attimo, il giorno (Carpe Diem in versione manfredoniana).