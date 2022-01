Petardo sull’automobile di Bellisario Masi, vicepresidente del Foggia Calcio

Un grosso petardo è stato fatto esplodere ieri notte sul parabrezza dell’auto del vice presidente del Foggia Calcio Bellissario Masi. L’automobile era parcheggiata in via Attilio Benvenuto, alla periferica della città: la deflagrazione ha danneggiato leggermente la parte anteriore del mezzo. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia. In due mesi è il secondo attentato che subisce il vicepreside della squadra di calcio di Foggia: il primo a novembre scorso quando un altro petardo fu fatto esplodere sul parabrezza della sua automobile.

TeleBlu