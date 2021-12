Petardo esplode a Foggia e ferisce un ufficiale dei carabinieri che stava passeggiando

Un petardo è esploso questa sera, in via Tugini nella zona centrale di Foggia. La deflagrazione ha danneggiato una postazione di una cabina telefonica della Telecom. Una scheggia della cabina ha colpito alla caviglia un ufficiale dei carabinieri che, in quel momento, libero dal servizio stava passeggiando in quella zona. L’uomo è stato accompagnato al pronto soccorso del Policlinico Riuniti per accertamenti: le sue condizioni non destano preoccupazione. Sull’accaduto indagano gli agenti di polizia che stanno verificando l’eventuale presenza di telecamere nella zona.