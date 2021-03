Peschici: via ai lavori di ampliamento della struttura sanitaria

Peschici: via ai lavori di ampliamento della struttura sanitaria.

Per un importo complessivo di € 900 000,00, commissionati dall’ASL di Foggia, nel Comune di Peschici oggi, 8 marzo 2021, è avvenuta ufficialmente la consegna dei lavori di ampliamento della struttura sanitaria già esistente per il potenziamento delle attività ambulatoriali.



Al tavolo tecnico, oltre al progettista, nonché Direttore dei lavori, Ing. Lino Marino, e alla Ditta aggiudicataria, la “Murgolo Costruzioni” s.r.l. di Santo Spirito (Bari), erano presenti: il Sindaco, Francesco Tavaglione, il Delegato alla Sanità, Domenico D’Amato e il Delegato ai Lavori Pubblici, Salvatore D’arenzo.

La progettazione – spiega il Primo Cittadino – “è stata effettuata nel rispetto di tutti i criteri ambientali. L’opera sarà realizzata mediante l’utilizzo di materiali eco compatibili ed a zero consumo energetico, stante la installazione di pannelli fotovoltaici e solari.”



Inoltre – aggiunge ancora Tavaglione -” tale opera potenzierà e migliorerà i servizi sanitari generali ed avrà effetti positivi anche da un punto di vista turistico in quanto garantirà un’assistenza sanitaria più completa e moderna.”