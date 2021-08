Peschici Pop-up, il paesaggio si racconta

Il prossimo 11 e 12 Settembre a Peschici andrà in scena Peschici Pop-up, il concept

promosso dalla locale Associazione Turistica Pro Loco, vincitore del contributo 2020

Destinato alle associazioni turistiche pro loco della Regione Puglia.



COMUNICATO STAMPA

Peschici, Gargano – Puglia 30/08/2021

Un weekend dedicato alla narrazione del paesaggio in differenti modalità, espressione del

rapporto tra uomo e luogo abitato. Cosi come le pagine di un libro pop up rivelano forme

inattese, così gli spazi del borgo storico di Peschici verranno abilitati a luoghi di arte,

cultura e condivisione con il contributo di guide, artisti e produttori.

A seguire il programma dettagliato delle 2 giornate e le modalità di partecipazione agli

eventi:

SABATO 11 Settembre 17.30

Incontro presso l’infopoint di Peschici

Visita guidata teatralizzata del centro storico

Reading del Poeta – Paesologo Franco Arminio, tra i poeti contemporanei più

apprezzati

Degustazione Itinerante in formato shopper bag con prodotti di Aziende del territorio

garganico

DOMENICA 12 SETTEMBRE 17.30

Visita guidata teatralizzata del centro storico

Performance musico – teatrale – gastronomica “L’Acquasala salverà il mondo” del

“Reverendo Podolico” Luciano Castelluccia

Degustazione di vino

Gli eventi sono gratuiti ma, per ragioni di sicurezza, riservati ad un numero limitato di

partecipanti, pertanto l’accesso avverrà ESCLUSIVAMENTE CON PRENOTAZIONE

3488435493 (WHATSAPP)



Iniziativa a cura dell’Associazione Turistica Pro Loco di Peschici.

Spesa finanziata con l’avviso anno 2020 per la erogazione di contributi alle associazioni

turistiche pro loco – Regione Puglia

Per maggiori informazioni e aggiornamenti segui l’evento Facebook https://bit.ly/3ykeiQ4