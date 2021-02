Peschici piange l’Imprenditore turistico, Natale Fasanella

Ieri, martedì 2 febbraio 2021, ci ha salutato il Signor Natale Fasanella, “principe” del Turismo.



Qui di seguito, per ricordarlo, riportiamo integralmente una commovente lettera scritta da Francesco D’arenzo.



“Caro amico ti scrivo così mi distraggo un po’ e siccome (adesso) sei molto lontano più forte ti scriverò…”

Sei stato un pioniere combattivo del Turismo peschiciano e garganico, interpretando con innata professionalità le esigenze dei Clienti, facendo crescere il Nome dell’Azienda ovunque, così tanto da essere anche premiata tra le migliori del Settore.



Non solo il Turismo, non solo il Nome “Elisa”, non solo l’Albergo: hai fatto crescere Persone, Parenti, Amici, Collaboratori, che oggi ti ringraziano e ti riconoscono il valore di ciò che di propositivo gli hai trasmesso.

Nel 2016 e nel 2019 ho avuto l’onore di scoprire Il Natale disponibile da “copertina”, con le gemelline-nipotine (grazie al progetto cartaceo, “Mo Vain Natal”) ed il Natale pronto a rimboccare le “coperte” ai più Bisognosi e alle Associazioni… E questo non potrò mai dimenticarlo.

Ho conosciuto l’Uomo: buono, garbato, altruista, rispettoso, intelligente, simpatico, allegro.

Sei stato un ottimo Esempio, nell’averci fatto capire quanto sia importante guardare al di là del proprio naso, restare con i piedi per terra e pensare in grande, collegando, però, la mente al cuore.



Ed è per tutto questo (e altro, altro, altro ancora) la stima infinita di tutti.

Sono frammenti di memoria indelebili, rilegati dentro ad un Libro, che contiene il tuo Capitolo più importante, dal titolo: onestà ed umiltà. La tua onestà e la tua umiltà siano Maestri di Vita per tutte le generazioni, soprattutto per i tuoi cari Figli, a cui cedi il Testimone.

Tra le camere dell’hotel, nella storica Via Colombo, sugli spalti del “Maggiano”, su di un tavolo da biliardo, nei pressi di un bar…sono certo che riecheggerà sempre la tua voce, di persona perbene.



Un abbraccio alla Famiglia.

Ciao, Natale.