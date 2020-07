Peschici, “Centro Riabilitazione Padre Pio alla deriva”

Siamo un gruppo di mamme in subbuglio per questa ennesima “decisione” presa dalla Fondazione dei centri Padre Pio, con sede a San Giovanni Rotondo e che gestisce i centri di riabilitazione del Gargano.

Sono mesi che noi mamme facciamo di tutto (e-mail, telefonate, fax, lettere, etc…) per riuscire a sapere qualcosa a riguardo dell’attuale situazione gravosa del centro, ma non abbiamo mai, e sottolineo mai, avuto alcuna risposta!



La Fondazione generale di San Giovanni Rotondo, con tanto menefreghismo, non si è mai degnata di mandare una sola risposta alle nostre migliaia di domande. È da anni che hanno fatto tagli su psicologi, neurologi, ortopedici e, adesso, anche sui terapisti…

Noi siamo stufe di essere prese in giro! Avere la possibilità di poter far fare terapia ai nostri figli e a tutti coloro che ne hanno bisogno è un Diritto!!!

Sono circa 30 anni che esiste ed eliminare tutto ciò è proprio un segno di “degrado”, di non curanza verso tutti i pazienti che frequentano (soprattutto bambini).

VOGLIAMO RISPETTO per i nostri figli!!!

Che fine faranno i nostri figli che hanno bisogno di una continuità di terapia? I soldi stanziati che fine hanno fatto? In quali tasche sono andati a finire?

Dopotutto a noi mamme quello che interessa è il ripristino di un servizio efficiente in tutto e per tutto anche con altre cooperative-aziende, perché vogliamo una continuità costante, per il bene esclusivo dei nostri figli.

Le mamme.