Peschici: a fuoco mezzi della ditta di rifiuti. Sindaco Tavaglione: “Basta, bisogna reagire”￼

Ancora un incendio alla ditta che si occupa della raccolta rifiuti a Peschici. Ieri notte, infatti, tre mezzi della ditta “Ecogreen”, che si occupa della racconta dei rifiuti solidi urbani nel centro garganico sono andati distrutti da un incendio scoppiato ieri notte. I mezzi erano parcheggiati nel piazzale interno dell’azienda che si trova alla periferia del comune garganico. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e bonificato la zona. Sull’accaduto indagano i carabinieri che al momento non escludono alcuna ipotesi. L’area e’ sprovvista di telecamere di sicurezza. Non è la prima volta mezzi per la racconta dei rifiuti a Peschici vengono distrutti da un incendio: l’ultima nel dicembre del 2021 quando andarono distrutti due macchinari utilizzati per compattare la carta. “Basta, bisogna reagire”: il commento su Facebook del sindaco di Peschici Franco Tavaglione.