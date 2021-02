In seguito agli aggiornamenti Covid-19 del Comune di Peschici, riguardanti la diretta di ieri sera, il Primo Cittadino precisa che 74 non sono i positivi, ma le persone in attesa di conferme (indicate e segnalate).

Il chiarimento è opportuno esternarlo, dopo la diffusione della notizia falsa, riportata dalle agenzie di stampa.

Alle ore 19:30 sul Suo profilo facebook terrà un’altra diretta.