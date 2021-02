Pescaria inaugura a Napoli, è il settimo store per il format tutto pugliese

Pescaria nella giornata di ieri ha aperto il proprio store di Napoli. E’ il settimo, dopo Milano, Torino, Bologna e Roma arriva anche nella città partenopea.

I Panini di mare del manfredoniano Lucio Mele sono da ieri acquistabili anche a Napoli in Piazza Vittoria 6 e punta tutto su take away, delivery e sulle piattaforme social.

Il primo Pescaria è stato inaugurato a Polignano a Mare nel 2015 . Poi Trani e nel 2016 la prima sede a Milano in via Bonnet, nel 2018 è arrivato il secondo store in via Solari e nel 2019 quello di Torino, in una location esclusiva su due piani in Piazza Carignano, poi Roma e Bologna. Pescaria oggi dà lavoro a circa 200 persone.