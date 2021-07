Pescaria cerca personale per diverse posizioni, ecco come candidarsi

Pescaria cerca personale full-time per lavoro non stagionale per le seguenti posizioni, in diverse sedi d’Italia:

– Polignano: addetto cucina, addetto sala

– Napoli: addetto cucina, addetto sala e magazziniere

– Roma: addetto cucina

– Bologna: addetto cucina, addetto sala, addetto cassa

– Torino: addetto cucina, responsabile cucina, addetto sala

– Milano: addetto cucina, responsabile cucina, addetto sala

– Trani: addetto cucina

Invio cv a candidature@pescaria.it