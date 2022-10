Pesca, stock ittici di ricciola in Puglia: “Risorsa da tutelare”

Si è riunita questa mattina, su richiesta dell’assessore regionale all’Ambiente Maraschio, la Commissione consultiva regionale della pesca, presieduta dall’assessore all’Agricoltura Pentassuglia

La pesca della ricciola praticata con metodo della pesca a circuizione a chiusura meccanica rischia di impoverire col tempo gli stock ittici, di depauperare la ricchezza di biodiversità dei mari pugliesi e comprometterne l’intero ecosistema marino.

E’ quanto ampiamente condiviso in Commissione Consultiva Locale per la pesca e l’acquacoltura, presieduta dall’assessore regionale all’Agricoltura, Donato Pentassuglia, convocata questa mattina, 27 ottobre, su espressa richiesta dell’assessore all’Ambiente della Regione Puglia, Anna Grazia Maraschio. Alla Commissione, come da Regolamento, hanno preso parte tra gli altri, le Capitanerie di Porto regionali e le associazioni di categoria.

La convocazione della Commissione si è resa necessaria per individuare misure urgenti per la salvaguardia della popolazione ittica locale di ricciola, rispondendo alle preoccupazioni sollevate dalle Marinerie, tra cui quella di Santa Maria di Leuca e del basso Adriatico. A tal proposito sulla scorta della relazione tecnica scientifica sulla pesca con cianciolo della ricciola redatta dal prof. Antonio Terlizzi, della Stazione Zoologica ‘Anton Dohrn’ (SZN), richiesta dall’Assessorato regionale all’Ambiente, si è proposto in Commissione odierna di intervenire per individuare le misure necessarie per garantire una pesca sostenibile a tutela delle risorse ittiche.

“Piena condivisione di intenti, azioni e obiettivi da parte di tutti componenti la Commissione – ha dichiarato a margine l’assessore Pentassuglia – su un tema importante che riguarda nello specifico una specie ittica, ma più in generale l’equilibrio ecosistemico dei nostri mari. Con l’Assessorato all’Ambiente e l’assessore Maraschio stiamo facendo un prezioso lavoro che possa tenere insieme le giuste istanze dei nostri pescatori e la tutela della biodiversità marina, in un equilibrio che garantisca sostenibilità ambientale, economica e sociale nel medio lungo periodo. Il 9 novembre – ha concluso Pentassuglia – la Commissione si riunirà nuovamente in attesa di ulteriori approfondimenti tecnici in merito alle proposte avanzate. Sono certo troveremo soluzioni utili ed efficaci, che sono attuabili solo con la collaborazione di tutti, istituzioni, marinerie, pescatori e associazioni.”

“Sono pienamente soddisfatta per gli esiti della Commissione locale Pesca e Acquacoltura che si è tenuta oggi – ha dichiarato l’assessore Maraschio – e ringrazio l’Assessorato all’Agricoltura e le associazioni dei pescatori per aver condiviso la problematica da me esposta e per essersi impegnata, insieme al mio Assessorato, a definire una strategia comune. Il 9 novembre, a seguito di un’analisi di dettaglio verranno discusse le soluzioni tecniche per garantire alle nostre comunità di pescatori la sostenibilità dell’attività di pesca ma anche la conservazione delle risorse e degli habitat dei nostri mari.”