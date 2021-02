“Pesca senza barriere” oggi presso Marina del Gargano

“La misura di una vita ben spesa non sta in quanto è durata, ma in quanto si è donato”Abbiamo messo in moto il circolo virtuoso sociale! Ringraziamo la Croce Rossa Italiana – Comitato di Manfredonia per averci donato le mascherine che abbiamo iniziato a nostra volta a donare. Come questa mattina in occasione della manifestazione di pesca sportiva organizzata dalla nostra affiliata Associazione “Pesca Senza Barriere”, tenutasi presso Marina del Gargano Porto Turistico di Manfredonia, che ringraziamo per la disponibilità. Tutti insieme stiamo facendo tanto per questi ragazzi. La solidarietà non conosce ostacoli.

Grazie a tutti!

Dalla Pagina Facebook: UISP Manfredonia