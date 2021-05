Pesca, Gruppo Forza Italia: “Regione ancora a zero su ristori alle imprese ittiche”

Nota dei consiglieri regionali di Forza Italia Stefano Lacatena, Giandiego Gatta e Paride Mazzotta.

“Le risorse ci sono e c’è anche il supporto normativo, eppure la Regione Puglia non ha ancora emanato il bando per i ristori alle imprese del settore ittico per i periodi di fermo causati dall’emergenza Covid-19 a partire da febbraio 2020 fino al 31 dicembre dello stesso anno.

L’Unione Europea, infatti, ha stabilito per gli Stati membri la possibilità di attivare misure di sostegno alle attività in questione. In seguito, Ministero e Regioni hanno stipulato un accordo per consentire a queste ultime di procedere per ristorare le imbarcazioni che hanno patito decine e decine di giorni di fermo e una crisi di mercato, dovuta alla pandemia, senza precedenti. A nulla sono valsi i diversi solleciti alla Regione da parte delle associazioni di categoria ed è per questo che abbiamo depositato un’interrogazione diretta all’assessore regionale Pentassuglia: vogliamo conoscere i motivi ostativi che impediscono alla Giunta di emanare il bando ad ormai un anno dal periodo in cui le nostre marinerie sono state ferme con danni economici gravissimi”./comunicato