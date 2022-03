Pesca: Associazioni, chiuso incontro al Ministero, 20 milioni sul tavolo

PESCA: ASSOCIAZIONI, CHIUSO INCONTRO AL MINISTERO, 20 MLN SU TAVOLO

Il sottosegretario ha annunciato la prossima adozione di un provvedimento ministeriale d’urgenza che offra un sostegno finanziario alle imprese di pesca colpite oltre che dall’emergenza sanitaria anche dalla crescente crisi energetica con l’ipotesi di un’iniezione finanziaria di 20 milioni di euro. E’ quanto affermano ALLEANZA pesca, Coldiretti Impresapesca, Federpesca, FLAI CGIL, FAI CISL e UILAPESCA alla chiusura del tavolo sulla crisi della pesca al Ministero delle Politiche Agricole con il Sottosegretario Francesco Battistoni e il direttore generale della pesca Riccardo Rigillo.

E’ stata annunciata anche – riferiscono le associazioni di settore – la velocizzazione delle liquidazioni degli indennizzi Covid e la costituzione di un tavolo di confronto Ministero delle Politiche Agricole, Ministero del Lavoro e Ministero dell’Economia per sciogliere gli altri nodi sul tavolo, a cominciare dal completamento della riforma degli ammortizzatori sociali.

Da ultimo – riferiscono le Associazioni – la stessa Commissione europea ha chiesto agli Stati membri, quindi anche all’Italia, di indicare l’impatto che i recenti accadimenti stanno producendo sul settore, evidentemente nell’ottica di adottare strumenti d’emergenza in grado di alleviare le difficoltà enormi che sta vivendo il settore. Siamo in contatto con le organizzazioni della pesca d’Europa per monitorare gli effetti di una crisi globale che rischia di cambiare una volta per tutte il volto di molte delle nostre marinerie e concludono ALLEANZA pesca, Coldiretti Impresapesca, Federpesca, FLAI CGIL, FAI CISL e UILAPESCA “chiediamo ogni sforzo possibile al governo per sostenere un settore strategico per la filiera alimentare e intervenire tempestivamente per sostenere le imprese e i lavoratori.”