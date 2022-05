Perquisizioni nel “Palazzo ONPI” di Foggia

In data 12 maggio u.s., nell’ambito di un articolato servizio straordinario di controllo del territorio predisposto dal Questore della Provincia di Foggia, gli agenti della Squadra Mobile, unitamente a personale dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine “Puglia Settentrionale”, di un team di artificieri e di due unità cinofile, sia antidroga che antiesplosivo, della Polizia di Stato, con un impiego complessivo di oltre 100 appartenenti alle Forze dell’Ordine, sono state eseguite a Foggia decine di perquisizioni presso l’edificio noto come “Palazzo O.N.P.I.”.

In particolare, oltre le perquisizioni domiciliari eseguite nei confronti di soggetti gravitanti nell’ambito della locale criminalità, le Forze di Polizia hanno altresì passato al setaccio i box e le cantine del predetto edificio.

Gli accurati controlli effettuati dal personale impiegato hanno consentito di rinvenire all’interno di una cantinola 780 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, 80 grammi di hashish, nonché bilancini di precisione, una pressa per il confezionamento e materiale idoneo per la coltivazione “indoor” di piante di marijuana. I relativi sequestri, operati allo stato a carico di ignoti, hanno permesso lo smantellamento di un piccolo deposito di sostanze stupefacenti.

L’articolato servizio anticrimine ha altresì interessato le altre aree sensibili e a più alta densità criminale del capoluogo dauno. In particolare, attraverso la predisposizione di posti di controllo degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, sono state controllate oltre 200 persone, di cui 43 soggetti con precedenti di polizia. L’intensificazione ha altresì interessato il controllo, anche di natura amministrativa, di 112 veicoli.