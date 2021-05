“Pericolo lungo la SP53 tra Mattinata e Mattinatella”

Buona sera,

vorrei segnalare una situazione di pericolo lungo la SP 53, strada che porta da Mattinata a Mattinatella lungo la litoranea. Poco prima dell’incrocio nei pressi della galleria Palombelli, c’è un tratto di strada lungo circa 10 metri pieno di breccionino. Il breccionino è grigio come l’asfalto quindi si mimetizza alla perfezione, non lo vedi finché non ci sei sopra. Il tratto è pericoloso soprattutto per le moto perché è in discesa e in curva. L’altro ieri ho visto una moto cadere, la settimana precedente ho saputo di un’altra scivolata.