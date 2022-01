Perdita canalone Via Di Vittorio, intervenuta la squadra comunale di manutenzione

L’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Salvemini informa che l’Amministrazione attraverso la squadra comunale di manutenzione è prontamente intervenuta in loco per verificare la perdita di acque reflue nella zona di Via Di Vittorio. Al momento non è possibile individuare la causa, motivo per il quale lunedi saranno effettuati dei saggi. Non si rilevano particolari pericoli per la salute pubblica. Seguiranno aggiornamenti.