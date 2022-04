Percorso per unire 150 biblioteche pugliesi e presentare progetti condivisi

È stato avviato dalla Biblioteca di Foggia ‘La Magna Capitana’, il percorso virtuoso per le politiche culturali della Regione Puglia. Ad annunciarlo la consigliera delegata alle Politiche Culturali.

Realtà civiche, scolastiche, diocesane, pubbliche e private, dialogheranno e agiranno assieme, partendo dall’esigenza di lavorare in rete, di rappresentare le peculiarità di ciascun territorio e di perfezionare la funzionalità di questi enti, per avere maggiore capacità di intercettare risorse, che possano rinnovare la vitalità di queste importanti istituzioni culturali. Il coordinamento è affidato alla consigliera delegata, a cui viene affidata la carica di presidente, alle assemblee dei sindaci e agli enti proprietari delle biblioteche e dei musei che partecipano al progetto.

“Oltre 150 biblioteche di Puglia – spiega la consigliera – si sono riunite per la prima volta per elaborare progetti comuni, regole condivise e costruire un polo unico Questo percorso è cominciato dalla Capitanata e proseguirà domani a Brindisi e poi a Lecce, per proseguire con la BAT, Taranto e infine Bari. Sono orgogliosa di questo progetto che dimostra come il lavoro in sinergia porta risultati e sostenibilità per il settore culturale. Un ringraziamento particolare va a tutte le istituzioni e agli uffici coinvolti”.