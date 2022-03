Perché si chiama Mercoledì delle Ceneri?

Perché proprio le ceneri? Per via del verso tratto dalla Genesi che recita “Memento, homo, quia pulvis es, et in pulverem reverteris” ovvero: “Ricordati che polvere sei e in polvere ritornerai”. Una sorta di memento mori in occasione della prossima celebrazione della morte e resurrezione di Cristo.

Quale è il significato profondo del Mercoledì delle Ceneri? Per i cristiani si tratta dell’inizio di un periodo di purificazione, digiuno e veglia, di un periodo di astinenza e di riflessione sul senso della vita.

Con il digiuno i cristiani possono, nel periodo di Quaresima, espiare le proprie colpe e purificarsi, ma soprattutto allontanarsi dalle cose materiali e avvicinarsi di più a Dio con la preghiera.