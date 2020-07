Perché non vengono riattivate le fontane sul lungomare di siponto? La segnalazione di un utente

Riceviamo e pubblichiamo:

“Con questo messaggio, e se possibile pubblicarlo, anche senza foto, vi invito a rivolgervi al Commissario straordinario o chi per esso a far sistemare, se possibile, le fontanile che sono sul viale di Siponto, sono essenziali per dissetare tutti i podisti e camminatoro che giornalmente percorrono quel tratto di strada, serve per rinfrescare i bambini e gli adulti che vanno in bici. Ma se possibile fate multare, in caso di sistemazione, tutte quelle persone che si lavano o riempiono recipienti che portano poi a casa oppure in campagna. Per la sistemazione credo che bastono qualche decina di euro per i vari rubinetti e se si vuole fare una gradita cambiare i rubinetti esistenti con quelli a tasto, che sono più resistente di quelli attuali. Nell’attesa che il gruppo manutenzione provvede vi ringrazio anticipatamente se questo commento sarà pubblicato”