Perchè non candidare Monte Sant’Angelo a capitale della cultura italiana?

Perché non candidare Monte S.Angelo a capitale della cultura Italiana nei prossimi anni?

Parafrasando la frase di DOSTOEVSKIJ “La bellezza salverà il mondo “,io la trasformo in “La bellezza salverà Monte “.La sua bellezza è​ nota agli occhi di tutti,non a caso negli ultimi mesi numerose case cinematografiche​ nazionali e internazionali hanno​ scelto come set la nostra città.La bellezza però​ è anche accompagnata​ da arte e cultura millenaria, mix che potrebbe essere vincente per una sua prossima candidatura a capitale Italiana della cultura.

Mi rivolgo all’amministrazione comunale,all’associazionismo cittadino,a tutti i cittadini affinché si vada in questa direzione,utilizzando questo treno che può verso un turismo​ a 365 l ‘anno.

Conosco bene Matera,Procida,vi assicuro che non hanno niente in più di Monte. Ho parlato di questo argomento già 1 anno fa senza nessun riscontro, spero in maggior fortuna.

R. Notarangelo