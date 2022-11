Perché investire con piattaforma online piuttosto che con intermediario tradizionale

L’attività di investimento nel corso degli ultimi anni è diventata sempre più facile e conveniente, ed a renderla tale è stato l’avvento delle piattaforme di trading online, che ha consentito ad un numero sempre crescente di persone di operare i propri investimenti senza dover più passare dagli intermediari un tempo tradizionali, ovvero banche e SIM (Società di Investimento Mobiliare). Un arrivo premiato da un successo sempre più largo, di cui proviamo a capire i motivi.

Una vera e propria rivoluzione

Quella permessa dal debutto delle piattaforme di trading sul web è stata una vera e propria rivoluzione, a partire dalle modalità. Se un tempo chi voleva investire doveva rivolgersi ad un intermediario, ora a svolgere questa funzione è un sito online. Ciò vuol dire che non è più necessario fare una trafila più o meno lunga in banca o dover prendere contatto con una SIM per avere a disposizione consulenti. Se si hanno sufficienti cognizioni di economia, idee chiare a sufficiente sangue freddo è possibile aprire un conto e iniziare a investire i propri soldi sugli asset desiderati.

La convenienza delle piattaforme online

La possibilità di aprire posizioni sui mercati finanziari in maniera del tutto autonoma si accompagna poi ad un secondo vantaggio assolutamente decisivo. Le commissioni pretese dalle banche per affiancare un cliente nella sua attività d’investimento sono molto più onerose di quelle che invece caratterizzano i broker virtuali, ovvero le piattaforme di trading online. Considerato che in una modalità come lo scalping l’operazione può durare pochi minuti e risolversi con un guadagno minimo, è agevole capire come la differenza tra banche e piattaforme sul web sia effettivamente abissale.

Il trading online offre servizi di valore

Se sinora abbiamo visto le differenze in termini di modalità e convenienza, occorre anche sottolineare che i broker di trading online offrono un altro vantaggio praticamente decisivo: una serie di servizi di notevole livello. Il primo di essi è quello relativo alla formazione.

Chi si accosta all’investimento sul web per la prima volta difficilmente è in possesso delle competenze necessarie per poter iniziare subito le proprie operazioni. Per agevolarlo in tal senso, le piattaforme online offrono vere e proprie accademie, all’interno delle quali gli aspiranti trader possono rifinire il proprio know-how tramite, guide, webinar e altri strumenti. Il tutto offerto gratuitamente dal broker, in quanto proprio dal successo dei propri clienti dipende, in ultima analisi, il suo guadagno. Il secondo servizio di pregio che occorre ricordare è il conto demo, termine con il quale si indica la particolare modalità di simulazione che permette di aprire operazioni finanziarie senza impiegare soldi reali (e senza guadagnarne, naturalmente).

Grazie ad esso il trader alle prime armi è in grado di testare lo stato di avanzamento del proprio processo di formazione e saggiare la validità di quanto appreso sino a quel momento. Se manca lo stress, fattore decisivo nelle transazioni che avvengono sui mercati, si tratta comunque di uno strumento in grado di agevolare la conoscenza dei meccanismi che regolano il trading.