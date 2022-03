Il match insignificante di questa sera contro la Turchia, in realtà, potrebbe avere risvolti importanti per gli azzurri di Mancini.

In ballo ci sono punti per la graduatoria Fifa. Punti che un domani potrebbero tornare utili per i prossimi sorteggi.

L’Italia, al momento, è sesta in graduatoria, ma le possibilità di uscire presto dalla top 10 sono concrete, in quanto gli azzurri non parteciperanno al Mondiale.