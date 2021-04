Per la realizzazione della riqualificazione dell’asse di viale Pinto e l’inizio dei lavori di rifacimento del manto stradale e della segnaletica verticale e orizzontale, viale Pinto sarà chiusa al traffico veicolare da oggi

Per la realizzazione della riqualificazione dell’asse di viale Pinto, che sarà trasformato in un tessuto connettivo pedonale tra i tre lobi degli Ospedali Riuniti, Maternità e Deu, e per l’esecuzione dei lavori di rifacimento del manto stradale e della segnaletica verticale e orizzontale, da oggi 23 aprile 2021 viale Pinto sarà chiuso al traffico veicolare.

Gli utenti e i dipendenti potranno accedere al Policlinico Riuniti con la loro automobile tramite gli ingressi di:

-Via Perosi

-Via Napoli

Sarà consentito l’accesso tramite viale Pinto soltanto ai mezzi in soccorso pubblici e privati diretti al Pronto Soccorso. Si confida nella massima collaborazione dei cittadini e di tutti gli operatori per superare le difficoltà logistiche di questa fase dei lavori.