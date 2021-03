Per la prima volta in provincia di Foggia emesso Daspo Willy, per 4 persone divieto di accesso ai locali pubblici per un anno

E’ stato emesso per la prima volta in provincia di Foggia il Daspo Willy che prevede l’impossibilità di stazionare davanti ai locali pubblici. Il provvedimento è stato emesso per 4 ragazzi con il reato di rissa a seguito dell’aggressione all’interno di un bar della provincia a seguito della richiesta del barista di indossare la mascherina. Per i 4 divieto di accesso e stazionamento per 1 anno per tutti i locali la provincia di Foggia. (Bar, Pur, Ristoranti, Discoteche)