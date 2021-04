📱 CGIL-CISL-UIL FOGGIA: “Per gli LSU di Manfredonia indispensabili percorsi specifici di confronto col Ministero”📲

📌”Attivare dei percorsi specifici on line che vedano il coinvolgimento delle articolazioni ministeriali per trovare una soluzione per i 119 LSU di Manfredonia”.

➡️È questa la proposta che è scaturita dal confronto tra il Prefetto, la Commissione Straordinaria del Comune di Manfredonia, la Regione Puglia, i rappresentanti di NIDIL-CGIL, CISL e UIL FOGGIA (Giovanni Tarantella, Carmine Guerra, Urbano Falcone, Stefano Borgomastro, Enzo Pizzolo e Cinzia Frattarolo).

📌”Nel corso dell’incontro il commissario straordinario, Vittorio Piscitelli, ha manifestato l’impossibilità per il Comune di Manfredonia di procedere oltre le 5 stabilizzazioni di Lavoratori Socialmente Utili. Un elemento che, seppur importante, non può bastare a dare serenità né a tutti gli altri idonei individuati nell’avviso pubblico, né a tutti e 119 gli LSU di Manfredonia”, affermano Tarantella, Guerra, Falcone, Borgomastro, Pizzolo e Frattarolo che aggiungono: “Per questo, CGIL, CISL e UIL hanno chiesto al Prefetto di attivarsi per definire dei confronti specifici con funzionari ministeriali per definire la vertenza in un ambito più grande: regionale e nazionale. Prendiamo atto dell’intenzione manifestata dalla Regione Puglia di riconoscere un nuovo contributo una tantum di 4.700 euro per la stabilizzazione di ogni LSU ma è ormai evidente che, senza un intervento specifico del Ministero, senza una programmazione pluriennale la vertenza rischia di rimanere in fase di stallo. Per questo abbiamo chiesto il coinvolgimento del Ministero e abbiamo apprezzato la disponibilità del Prefetto di fare da punto di sintesi nella definizione di questo percorso innovativo. È un passo in avanti ed è buona notizia che, però, dovrà essere consolidata dagli indispensabili passaggi istituzionali e da risultati concreti”.

📌Inoltre, le organizzazioni sindacali hanno chiesto al Commissario Straordinario Piscitelli di avviare un confronto anche con il Presidente di ASE relativamente agli LSU che prestano la propria attività lavorativa nel Consorzio.