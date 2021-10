Al via le iniziative del progetto culturale dedicato al M° fisarmonicista Peppino Principe, dal titolo “Peppino Principe: La Puglia nel mondo” finanziato con il Programma Straordinario in Materia di Cultura e Spettacolo per l’anno 2020 dalla Regione Puglia – Assessorato Cultura, Tutele e Sviluppo delle Imprese Culturali, Turismo, Sviluppo e Impresa Turistica in partenariato con il Comune di Monte Sant’Angelo e quello di Castelfidardo. Lo stesso vede anche la collaborazione con il Consorzio Proloco Gargano, il Centro Studi Tradizioni Pugliesi – APS, l’Accademia Rurale del Gusto e l’Accademia musicale UMPF.

Ad annunciarlo il Presidente dell’Associazione Biagio Ciuffreda.

Si inizia il 23 ottobre p.v con una giornata di studi riservata agli studenti dell’Ist. Comprensivo di Rignano Garganico per poi passare a novembre con ben quattro iniziative, tre delle quali presso l’Accademia musicale UMPF di Manfredonia, dove i ragazzi che studiano musica, potranno seguire seminari e stage, sulle tecniche musicali del Maestro, tenuti dal M° fisarmonicista Domenico Nenna del Conservatorio di Foggia. Gli eventi si concluderanno con la proiezione di un concerto memorabile del Maestro dalle teche RAI. Per dare ulteriore risalto all’iniziativa, sarà trasmesso in tv, su Canale Italia 161, il concerto “Happy Birthday” che il Maestro ha tenuto al Teatro dal Verne di Milano in occasione dei suoi 80 anni e a cui hanno partecipato amici musicisti del calibro di Tullio de Piscopo, Laura Fedele, Franco Cerri e tanti altri.

A dicembre sarà presentata a Monte Sant’Angelo, presso l’auditorium a lui dedicato, si la II° biografia inedita del Maestro, sia il CD delle sue musiche, alcune delle quali ancora inedite, suonate da artisti internazionali e a cui si potrà accedere con prenotazione obbligatoria e nel pieno rispetto delle norme anti-Covid in vigore.

A far da cornice all’iniziativa una mostra che raccoglie alcune delle sue partiture, la sua fisarmonica, i video e l’esposizione di prodotti tipici del territorio.

