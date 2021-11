Peppino Principe: la Puglia nel mondo- trasmissione del concerto “Happy Birthday Principe” su tv nazionale Canale Italia 161

Andrà in onda in tutta Italia, sabato 20 novembre p.v. alle ore 21.00 su Canale Italia 161, il concerto “Happy Birthday Principe”, tenuto presso il Teatro dal Verme di Milano per gli 80 anni del Maestro con la Big Band del grande clarinettista Paolo Tommelleri.

Ad omaggiare il Maestro con le loro performance musicali c’erano tanti artisti internazionali e gli amici di sempre, come il giornalista Attilio Romita della RAI TG1, il grande batterista Tullio De Piscopo, la cantante Laura Fedele, il chitarrista Franco Cerri e l’armonicista Bruno De Filippi, autore tra gli altri del celeberrimo brano “Tintarella di luna”