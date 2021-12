Sarà la fisarmonicista Silvia Pagni, nota artista del panorama musicale internazionale e nazionale ad omaggiareil M° Peppino Principe, nella serata conclusiva del progetto “Peppino Principe: La Puglia nel mondo”, prevista per sabato 11 dicembre 2021 nella cittadina garganica di Monte Sant’Angelo, presso l’Auditorium a lui intitolato.

Ad annunciarlo il Presidente dell’Associazione Fisa Club Peppino Principe, Biagio Ciuffreda, che ha curato, nei minimi dettagli,tutte le attività culturali iniziate nell’ottobre di quest’anno, con conferenze e stage presso istituti scolastici e scuole di musica e la trasmissione, su tv nazionali, di un concerto del Maestro che ha fatto registrare uno share di oltre 800.000 telespettatori.

Ad accompagnare l’artista, nella presentazione del CD, ci saranno i M° Sergio Monacelli, Gianpio Notarangelo, Matteo di Padova, Maurizio Zampino, Domenico Nenna e Gabriele Lambardella che eseguiranno brani inediti del M° Principe.

Ricco il programma della giornata, che inizierà alle 17.00 con incontro presso l’ingresso della Basilica di S. Michele, con una visita guidata nei luoghi natii di Peppino Principe per poi spostarsi presso l’auditorium a lui dedicato dove verrà scoperta una targa commemorativa a cura dell’Amministrazione Comunale del Comune di Monte Sant’Angelo e alla presenza dei familiari dell’artista.

Alle 18.00 tutti in sala per la presentazione, a cura dell’attore Gigi Ciuffrida, sia della II° biografiainedita del Maestro dal titolo “Ricordi – I miei primi 80 anni”che vede la prefazione del giornalista e presentatore Rai 1, Attilio Romita, sia del CD“Peppino Principe-la Puglia nel mondo” con guida all’ascolto di musiche.

Nel percorso che accompagnerà gli ospiti alla sala, ci sarà una mostra di manoscritti, spartiti e la Fisarmonica appartenuti al Maestro, unitamente ad una esposizione di prodotti tipici del territorio garganico.

All’evento si accede esclusivamente con green pass prenotando per tempo al n. whatApp 3402261475 o via mail fisaclub.peppinoprincipe@gmail.com.

L’evento è finanziato dalla Regione Puglia- Assessorato Cultura, Tutele e Sviluppo delle Imprese Culturali, Turismo, Sviluppo e Impresa Turistica, nell’ambito del Programma Straordinario in Materia di Cultura e Spettacolo per l’anno 2020, in partenariato con il Comune di Monte Sant’Angelo e quello di Castelfidardo. Lo stesso vede anche la collaborazione con il Consorzio Proloco Gargano, il Centro Studi Tradizioni Pugliesi – APS, l’Accademia Rurale del Gusto e l’Accademia musicale UMPF.