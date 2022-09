Peppa Pig irrompe nella campagna elettorale. Meloni: “No all’episodio con due mamme”

Non è una gag da campagna elettorale, ma la realtà. A quindici giorni dall’appuntamento elettorale del 25 settembre 2022, nelle scorse ore il dibattito pubblico si è soffermato su Peppa Pig. Peppa, iconica protagonista di una serie animata rivolta ai bambini piccoli, è entrata a pieno titolo nei temi del dibatto politico. La serie, uscita nel 2005, in Italia ha avuto molto successo. Su Rai YoYo, il canale tematico dedicato ai più piccoli, la serie animata inglese riesce a raggiungere grandi percentuali di ascolti.

Gli ascolti, però, non sono il problema che ha animato la politica. A puntare le critiche sul maialino rosa è stata l’Associazione Pro Vita Famiglia e il partito di Fratelli d’Italia, capeggiato da Giorgia Meloni, che ha criticato aspramente una puntata del cartone televisivo in cui raccontava una famiglia con due mamme. L’associazione ha lanciato una petizione in cui avvertiva e chiedeva alla Rai di non trasmettere “cartoni gay per bambini”, definendo “intollerabile usare cartoni animati in salsa LGBT+ per influenzare le menti dei bambini e sdoganare l’ideologia gender”.

La puntata non è ancora andata in onda, ma Federico Mollicone (responsabile cultura del partito della Meloni) ha dichiarato: “Inaccettabile la scelta degli autori del cartone animato Peppa Pig di inserire un personaggio con due mamme. Ancora una volta il politicamente corretto ha colpito e a farne le spese sono i nostri figli. Ma i bambini non possono essere solo bambini? Come ha dimostrato recentemente Giorgia Meloni siamo e saremo sempre in linea contro le discriminazioni, ma non possiamo accettare l’indottrinamento gender. Per questo chiediamo alla Rai che acquista i diritti”.

Sul tema è intervenuta la stessa Meloni. “Peppa Pig è un cartone che guardano mediamente bambini di tre anni. Sono materie che dovrebbero maneggiare le famiglie. Questo ho sempre pensato e questo continuo a pensare”.

Da sinistra, invece, polemiche sulla strumentalizzazione di qualcosa che nella realtà già esiste. Per Alessandro Zan, Fratelli d’Italia ha un suo nuovo nemico: Peppa Pig. “Uno spettro si aggira per l’Italia, il Paese è in Pericolo”, scherza il deputato dem. Da + Europa si punta sul dato di realtà. “Chissà cosa accadrà quando Fdi scoprirà che le famiglie omogenitoriali esistono non solo nei cartoni animati, ma anche nella realtà”.