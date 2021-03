Pelle del viso spenta? Come intervenire, i consigli di Tonia Trotta

Mai come quest’ anno la pelle del nostro viso appare spenta. Molteplici sono i fattori che influiscono su questo problema: una vita più sedentaria dato il periodo, l’utilizzo delle mascherine, stress, alimentazione e soprattutto una mancata” BEAUTY ROUTINE”.

Il colorito spento, non è altro che un accumulo di cellule morte, che rimangono in superfice ed è per questo che vanno assolutamente rimosse.

Qual è il prodotto che ci potrebbe essere d’aiuto?

Per avere una pelle più luminosa e sana, oltre alla detersione, è fondamentale inserire nella nostra Beauty Routine, almeno una volta a settimana lo “SCRUB”.

Lo SCRUB è un prodotto, a base di crema contenente dei granuli esfolianti, che massaggiato delicatamente sul viso, eliminerà le cellule morte e impurità agendo nello strato più profondo dell’epidermide; pulendola come nessun altro prodotto. Ne esistono un infinità in commercio basta scegliere quello che è piu adatto al nostro tipo di pelle.





COME UTILIZZARLO:

Viso pulito e inumidito

2. Massaggi leggeri e circolari

3. Risciacquare con acqua tiepida

4. Applicare una crema idratante.

Risultati visibili da subito! pelle più RADIOSA.





Articolo realizzato da Tonia Trotta