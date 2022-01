PD, torna D’Alema. Campo: “Che bella notizia!”

L’annuncio è praticamente ufficiale, perché a farlo è Massimo D’Alema, andato via dal Pd sbattendo la porta. Il “lider maximo”, ex premier, ex ministro degli Esteri, qui nella veste di semplice militante, negli auguri via web dell’ultimo dell’anno di “Articolo 1” (il partito che ha fondato con altri ex dem nel 2017), ha detto che “una ricomposizione è necessaria” e che l’augurio per il 2022 è “che si faccia un passo decisivo in avanti per la ricostruzione di una forza progressista”. Si torna insieme col Pd.

Oggi c’è un sole meraviglioso.

Che bella giornata!

E che bella notizia…

Il commento del consigliere regionale PD Paolo Campo.