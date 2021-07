Pd Manfredonia sulle prossime amministrative: “Questo non è il tempo delle ambizioni personali”

Il futuro di Manfredonia e la migliore qualità della vita dei cittadini sono le priorità da perseguire con impegno ed entusiasmo. Il Partito Democratico lo ha affermato con chiarezza in ogni confronto con le forze politiche e i movimenti civici che condividono i nostri valori e la nostra visione.



Pur di costruire un’alleanza coerente con questo obiettivo, elettorale e di governo, chi rappresenta il Circolo del Pd ha messo a disposizione della comunità le energie e le competenze che ne caratterizzano l’azione politica e istituzionale ai diversi livelli di rappresentanza, insieme alla piena disponibilità di partecipare alla prossima competizione elettorale con una lista civica e di non ambire all’indicazione del candidato sindaco.



Scelte e decisioni che ribadiamo con forza e convinzione nel momento in cui chiediamo a tutti i soggetti politici e civici con i quali abbiamo interloquito in questi mesi ed a tutte le forze sane operanti in città di maturare piena consapevolezza del momento storico in uno con la piena responsabilità del proprio ruolo e della propria funzione al servizio della comunità.

Questo non è il tempo delle ambizioni personali e dei calcoli opportunistici, ampiamente e convintamente praticati nel centrodestra; questo è il tempo di affermare e perseguire con credibilità e radicalità il bene comune.



L’obiettivo deve essere quello di costruire una coalizione nuova, forte e unita.

A ciascuno dei soggetti interessati a questo percorso chiediamo, con grande umiltà, di offrire ogni contributo utile e di compiere, se necessario, anche qualche sacrificio al fine di consentire ad una coalizione unita di guadagnare la fiducia dei cittadini e di attuare un programma di governo fondato sulla partecipazione e la condivisione.

Facciamo appello al senso di responsabilità di tutti.

La frammentazione eccessiva delle forze con le quali ci siamo confrontati in questi mesi rischia purtroppo di favorire il ritorno al recente passato o che il governo cittadino finisca nelle mani di avventurieri. Manfredonia non si merita una prospettiva di questo genere. Le forze nuove e sane della nostra città non lo possono e non lo devono consentire.

Direzione Partito Democratico Manfredonia

28 luglio 2021