Pd Manfredonia: Stabilizzazione 15 LSU: un risultato raggiunto grazie ad un’azione sinergica tra tutti i livelli istituzionali

La firma del contratto di assunzione a tempo indeterminato di 15 lavoratori socialmente utili in servizio presso il Comune di Manfredonia ci riempie di orgoglio e rappresenta, è il nostro auspicio, un primo passo in avanti verso una più ampia stabilizzazione di tanti precari.

Il risultato è stato raggiunto grazie ad un’azione sinergica tra quanti rappresentano la nostra comunità ai diversi livelli istituzionali. Si deve, infatti, all’emendamento al decreto ‘Mille proroghe’ presentato dall’on. Michele Bordo lo slittamento del termine per la stabilizzazione; come si deve anche all’impegno del consigliere regionale Paolo Campo e del vice presidente della Regione Raffaele Piemontese il reperimento dei fondi necessari a realizzare la stabilizzazione stessa.

D’altronde, è stata la stessa Amministrazione comunale a chiedere che si attuasse questa sinergia per ottenere il risultato auspicato dai lavoratori e dalla comunità manfredoniana, che altrimenti avrebbe subito gli effetti negativi dell’interruzione di alcuni servizi.

Richiesta di cui s’è persa la memoria stamattina, quando si è montato il teatrino dell’autocelebrazione in occasione della firma dei contratti. I soli ad essere citati dal sindaco sono stati i consiglieri regionali di centrodestra, la cui influenza sulle scelte del governo regionale è pari a zero e la cui capacità di indirizzare i lavori parlamentari è ancor meno di zero.

La voglia di accampare meriti inesistenti e di appuntarsi medagliette di latta ha prevalso sulla correttezza istituzionale, peccato che per darne l’ennesima dimostrazione si sia scelto il giorno della felice conclusione di una vicenda a tratti anche drammatica.

Cos’altro dire se non evviva i lavoratori ed evviva chi lavora davvero per Manfredonia e la sua comunità.

Pd Manfredonia