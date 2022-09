PD Manfredonia: “Sparare in mezzo alla folla è sintomo del delirio di onnipotenza criminale”

Quanto successo ieri rappresenta un punto di non ritorno.

Sparare in mezzo alla folla è sintomo del delirio di onnipotenza criminale che va stroncato sul nascere con una risposta forte, unanime e inequivocabile da parte di tutti, cittadini, istituzioni, categorie sociali, associazioni, senza distinzioni.



È il tempo di dire chiaramente da che parte stare, senza dubbi e zone d’ombra.

È tempo di riconoscere che questa è una terra di mafia che distrugge e mortifica un intero territorio e la sua gente, insinuandosi subdolamente tra le difficoltà quotidiane.



Credere e praticare la legalità, l’impermeabilità a certi modi di fare sono le uniche cure per la ferita inferta a tutta la nostra comunità.

Prendere le distanze non basta più!

Voltarsi dall’altra parte e far finta di nulla sono l’humus che da sempre alimenta i circuiti criminali.

Ognuno di noi deve sentirsi presidio perenne di legalità.



È il momento di dire chiaramente che più forze dell’ordine e più Stato risolveranno solo in parte il problema se non è il tessuto vivo della città a reagire, se non siamo noi in primis a sentirci presidio permanente di legalità.

PD MANFREDONIA