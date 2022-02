PD Manfredonia: soddisfazione per il voto favorevole all’emendamento sui lavoratori socialmente utili presentato dall’On. Bordo

La notizia del voto favorevole all’emendamento presentato dall’On. Michele Bordo relativo alla delicata situazione dei lavoratori socialmente utili, non sorprende i dirigenti e gli iscritti del Partito Democratico.

Al contrario di chi sulla pelle dei lavoratori costruisce campagne elettorali, i rappresentanti del Partito Democratico lavorano sulle questioni senza bisogno di fare demagogia.

L’approvazione dell’emendamento consentirà di assumere i lavoratori anche in deroga, fino al 31 Marzo 2022, in qualità di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale e ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa. Inoltre per consentire il completamento della procedura di stabilizzazione dei lavoratori che alla data del 31 Dicembre 2016 erano impiegati in progetti di lavori socialmente utili l’emendamento prevede la proroga anche per l’anno 2022 della possibilità che essi siano assunti, a tempo indeterminato, dalle pubbliche amministrazioni che ne erano utilizzatrici anche in deroga, in qualità di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale e ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa.

Ora tocca ai Comuni e nel nostro caso al Comune di Manfredonia accelerare i tempi e lavorare per completare le procedure di stabilizzazione.

Come sempre il Partito Democratico tramite i propri autorevoli rappresentanti lavora nell’interesse dei lavoratori, delle lavoratrici e dell’intera comunità al fine di dare dignità a chi da anni sostiene la pubblica amministrazione con impegno, sacrificio e dedizione.

Partito Democratico di Manfredonia sez. “G. La Pira”