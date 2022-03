Pd Manfredonia: “Le nostre proposte vengono bocciate, come il caso della Commissione Sanità”

Ci risiamo. il Sindaco chiede collaborazione, le opposizioni avanzano proposte, e, puntualmente, le stesse vengono bocciate da una maggioranza che sembra trovare compattezza solo nel contrasto ad ogni iniziativa delle opposizioni.



E’ il caso della Commissione Sanità, per la cui istituzione le opposizioni, nell’ultimo consiglio comunale, avevano presentato una articolata e motivata proposta, bocciata da tutta la maggioranza sul presupposto dell’assoluta (secondo loro) assenza di poteri in capo al Sindaco ed al Consiglio Comunale in materia di sanità.



Succede però che il capogruppo di “Strada Facendo”, Sventurato, si appropria dell’idea e propone di trasformare la sesta commissione in una Commissione Sanità “di fatto”, strumentalizzandola però per questioni che chiaramente poco hanno a che fare con gli interessi della collettività e molto, invece, con le rivalità interne ai gruppi di interessi che compongono la maggioranza.



Davvero si ritiene che sia questo il modo di affrontare i problemi di una comunità come la nostra?



Davvero si ritiene che le problematiche della Sanità e della salute dei cittadini possano essere ostaggio delle ambizioni politiche di nuovi Turchi?

Pd Manfredonia