Pd Manfredonia: “Autismo, occorre fare di più”

L’Assemblea Generale dell’Onu ha istituito da diversi anni tale ricorrenza al fine di richiamare l’attenzione di tutti sui diritti delle persone intrappolate nello spettro autistico.



In Italia, da dati ufficiali, si stima che 1 bambino su 77, nella fascia di età tra i 7 e 9 anni, presenti un disturbo dello spettro autistico.



Un notevole passo in avanti di fronte a questa realtà tangibile è stato quello appunto di prenderne consapevolezza, al fine di comprenderne le criticità e provare ad intervenire e dare sostegno non solo a chi di questa patologia ne soffre in prima persona, ma anche alle famiglie che a fatica affrontano le difficoltà che inevitabilmente incontrano.



Si parla, ci si commuove, si prova ad empatizzare ma non basta.

Occorre fare di più, dobbiamo operare politicamente affinchè si adottino delle misure tese a non lasciare sole le famiglie a combattere al fronte.



E questo sforzo deve necessariamente derivare dagli ambiti territoriali circoscritti, perché se il Legislatore Nazionale deve intervenire a livello centrale, è nostro il compito di aderire o mettere in piedi iniziative che mirano all’integrazione dei bimbi e delle famiglie.



Ci sta a cuore questa realtà, perché la consapevolezza unita al fare consapevole porta sicuramente risultati e su tale punto di partenza si basano le iniziative che siamo pronti a mettere in atto non appena ce ne sarà data la possibilità.

Pd Manfredonia