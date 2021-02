PD: “Il leghista Landella cosa ne pensa?”

La Lega e Matteo Salvini sono antimeridionalisti e non ce la fanno a nasconderlo.

Perché questo è il senso dello stupido post pubblicato per “salutare” le dimissioni di Giuseppe Conte.

L’indicazione della meta del viaggio di rientro è usata come uno stigma, alla maniera di Vittorio Feltri.

Per noi, invece, è ancora e sempre motivo di orgoglio l’origine del presidente del Consiglio dei Ministri, che ringraziamo di cuore per l’impegno, la passione e la determinazione impiegati nello svolgimento delle funzioni di governo in frangenti così drammatici.

Magari a vergognarsene sarà il leghista sindaco di Foggia Franco Landella e con lui i dirigenti, i militanti, gli elettori leghisti foggiani come sempre offesi per il sol fatto di vivere a Sud. Che pena!