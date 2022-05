In alcune ricette troviamo l’utilizzo delle uova crude, come ad esempio nella preparazione di creme o salse, ma per evitare infezioni batteriche come la salmonella, è consigliabile il processo di pastorizzazione delle uova.

Photo by Константин Климов on Pexels.com

Di seguito il procedimento su 3 uova:

Inserite in una ciotola le uova con 75 gr di zucchero semolato e sbattete con le fruste elettriche Nel frattempo in un pentolino inserite 25 ml d’acqua con 75 gr di zucchero semolato e portate alla temperatura giusta cioè 121° per una corretta pastorizzazione e spegnere il fuoco: per verificare la temperatura vi occorre un termometro da cucina oppure potrete capirlo quando si effettueranno tante bollicine A questo punto aggiungete a filo nelle ciotola dove state sbattendo le uova: in questo modo il calore dello sciroppo andrà a pastorizzarle Continuate a sbattere fino ad ottenere un composto cremoso, bianco e freddo

Photo by Polina Tankilevitch on Pexels.com

