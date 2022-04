Pasticceria ‘sexy’ nel centro di Bari, “prodotti a forma di pene e vagina”

Una pasticceria ‘sexy’ nel centro di Bari. E già il nome è tutto un programma: si chiama Dick factory ed è l’idea di tre giovani imprenditori baresi. Nel locale, almeno in partenza, si punterà su un prodotto in particolare: il waffle, che avrà forma di pene o vagina.

“Punteremo tutto sull’aspetto goliardico, non vogliamo essere volgari”, raccontano Matteo, Gianluca e Luca. Non si tratta in realtà di una novità assoluta nel panorama internazionale: locali simili si trovano già in Spagna e in Svizzera, per esempio, e in Italia, a Milano, a febbraio ha aperto Mr.Dick che ha riscosso subito un grande successo con attese anche di due ore per poter entrare. E tra poco una pasticceria osé sbarcherà anche nel capoluogo pugliese.

Dovrebbe aprire a metà maggio in pieno centro cittadino, nel quartiere Murat.

“Sarà una pasticceria sexy – spiega Matteo, imprenditore quarantenne di Bari, come gli altri due soci – Inizialmente partiremo con questi due prodotti e poi col tempo ne proporremo altri sempre a forma di pene o vagina”.

