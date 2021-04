Pasta con totani e pistacchi, la gustosa ricetta di ManfreChef

Ieri al mercato abbiamo trovato dei totani che sembravano davvero invitanti, e abbiamo deciso di non farceli scappare. Ecco un modo creativo di accompagnarli alla pasta.

INGREDIENTI

160 grammi di pasta

150 grammi di totani

15 grammi di pistacchi

60 grammi di pomodorini

1 limone

Olio q.b.

Sale q.b.

Pepe q.b.

(1) Sgusciate i pistacchi (2) tritateli nel frullatore a immersione insieme a olio e limone (3) nel frattempo a fuoco medio cucinate i totani puliti e tagliati a pezzetti in precedenza, assieme ai pomodorini (4) schiacciate i pomodorini con una forchetta per far fuoriuscire la polpa (5) lasciate cuocere per circa 20 minuti, poi aggiungete la cremina di pistacchi (6) nel frattempo fate bollire l’acqua salata e cuocete la pasta (7) mantecate la pasta nella padella con i pistacchi e i totani (8) servite caldo.