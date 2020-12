Passa le Feste natalizie al Teatro “Lucio Dalla” con Bottega degli Apocrifi

Continua “Lo facciamo così”, un mese di teatro e musica insieme, da casa, anche tra Natale e Capodanno. Il 26 e 27 dicembre con “Schiaccianoci Swing”, tutta la notte e il giorno di Capodanno con i “Sonetti” on demand.

Se nei prossimi giorni di Festa stare a casa vi sembrerà un sacrificio, fate un salto a teatro: il Teatro Comunale “Lucio Dalla” vi aspetta online sulla piattaforma Livego, assieme a tutti gli artisti di Bottega degli Apocrifi.

Sabato 26 e domenica 27 dicembre alle 17.30 il concerto teatrale per grandi e piccini “Schiaccianoci Swing” vi trascinerà nel mondo di Hoffman e nelle musiche di Čajkovskij, mescolando sogno e realtà come in ogni favola di Natale che si rispetti.

Ci sono quelle domande che ti porti dietro da sempre. Come marcia un esercito di topi? Come si entra in un mondo magico? Come se ne esce? Come faccio a sapere quando un sogno è davvero finito?

Proveremo a rispondere insieme, con la musica.

La fiaba dello Schiaccianoci si trasforma in un’opera dedicata ai più piccoli e viene custodita da musicisti/giocattolo capaci di credere ai sogni fino a farli diventare veri.

BIGLIETTI SCHIACCIANOCI https://www.eventbrite.it/e/biglietti-schiaccianoci-swing-rassegna-online-lo-facciamo-cosi-130161816497

La notte di Capodanno tra le 20.00 e le 10.00 del mattino, all’ora che preferiremo, e poi alle 20.30 del primo giorno del 2021 a tenerci compagnia sarà, invece, una vera e propria festa del teatro e della musica, lo spettacolo “Sonetti. Cantare Shakespeare”. 10 musicisti, 3 attori, 1 danzatrice e 4 performer rimetteranno in vita, sotto una luce assolutamente nuova i Sonetti di Shakespeare, un grandissimo inno alla vita scritto dal Bardo durante la peste di Londra del 1592. “…perché quando la morte ci si fa intorno, è allora che la vita si fa urgente…” si recita nel testo, e mai parole furono più attuali.

“Beati gli inquieti, i non accontentati, gli infuocati, i camminatori di ponti, gli equilibristi, i danzatori della musica interiore, gli arrampicatori di anime, i collezionisti di tramonti, i conquistatori di arcobaleni”.

BIGLIETTI SONETTI https://www.eventbrite.it/e/biglietti-sonetti-cantare-shakespeare-rassegna-online-lo-facciamo-cosi-130173607765

«Questo è il modo che abbiamo immaginato per stare vicini alla comunità teatrale che si è radunata negli anni intorno al Teatro Comunale “Lucio Dalla”, e non solo – dicono gli Apocrifi -. È il modo che abbiamo ora di provare a celebrare un rito vitale a distanza, che si conclude a fine spettacolo con l’incontro in tempo reale con gli artisti coinvolti. È la nostra possibilità di condividere un tempo, sperando torni presto il momento di condividere anche lo spazio».

Non si tratterà di spettacoli in streaming ma di video rieditati per l’occasione, scelti assieme agli altri della rassegna perché particolarmente adatti (per la natura dello spettacolo e per le riprese) anche alla visione su schermo.

Al momento dell’acquisto verrà fornito il link per la visione dello spettacolo e il link d’accesso all’incontro con gli artisti, che seguirà entrambe le repliche di Schiaccianoci Swing e la replica del 1 gennaio sera di Sonetti.

Il costo del biglietto per il singolo evento a € 7,00 (immaginando così che una famiglia con quel costo assista tutta insieme allo spettacolo).

INFORMAZIONI

Bottega degli Apocrifi / Teatro Comunale “Lucio Dalla”

0884/532829 – 335/244843 dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 18.00 alle 20.00

bottegadegliapocrifi@gmail.com