Pass laureati 2020” – De Leonardis (FdI): “Gravi ritardi nella erogazione dei fondi da parte della Regione Puglia”

“Più di 50 vincitori del bando “Pass laureati 2020” sono ancora in attesa, da mesi, che il Settore Formazione eroghi i fondi previsti da una misura che, nei sui principi, avrebbe dovuto investire nell’istruzione, nella formazione e nell’apprendimento permanente per migliorare la qualità e l’efficacia dell’istruzione superiore e di livello equivalente e l’accesso alla stessa, al fine di aumentare la partecipazione e i tassi di riuscita, specie per i gruppi svantaggiati”. Lo afferma il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Giannicola De Leonardis, che ha presentato una specifica interrogazione sulla vicenda all’assessore alla Formazione, Sebastiano Leo.

“Il bando della Regione Puglia – spiega De Leonardis – assegnava ai vincitori una borsa di studio per il finanziamento di master post laurea e obbligava i beneficiari, al termine dei master, a presentare tutta la documentazione necessaria, concernente la rendicontazione delle spese sostenute e il titolo conseguito, al fine dell’ottenimento dei contributi spettanti. Ad oggi ci sono più di 50 vincitori del suddetto bando, in tutto il territorio pugliese, i quali, nonostante abbiano consegnato la documentazione richiesta tra ottobre 2021 e febbraio 2022, non hanno ancora ricevuto l’erogazione dei contributi né risposte in merito alla questione, nonostante reiterate richieste e sollecitazioni al Settore Formazione. I laureati vincitori del bando hanno finora anticipato le somme, anche cospicue, per ottemperare agli obblighi richiesti. Il bando era rivolto a studenti componenti di nuclei familiari a basso reddito e, di conseguenza, le somme anticipate hanno avuto un impatto rilevante sulle economie delle famiglie di questi giovani – prosegue De Leonardis che conclude chiedendo – Cosa non sta funzionando nel sistema di analisi e disbrigo delle pratiche all’interno degli uffici del Settore Formazione affinché i contributi ai vincitori del bando vengano erogati. Perché non c’è trasparenza sullo stato delle pratiche di ogni studente in relazione alle scadenze definitive per il saldo che la Regione Puglia è obbligata a rispettare. In quali tempi è previsto il saldo finale per tutti coloro che già aspettano da troppo tempo di vedersi riconosciuti i propri diritti”.