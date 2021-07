Pasquale Trotta resta al Manfredonia: “Con i miei colori del cuore”

La stagione 2021/2022 riparte dalle certezze e dalla conferma del miglior marcatore della storia del Manfredonia Calcio 1932, il primo calciatore a superare la tripla cifra in fatto di segnature con la maglia biancoceleste: il Capitano Pasquale Trotta vestirà la fascia ed il numero 7 anche nella stagione 2021-2022.Capitano, bandiera e con questi colori cuciti addosso: per Pasquale esiste solo il Manfredonia Calcio ed un progetto da lui risposato addirittura in Prima Categoria con la nuova società nel 2018.

Queste le parole del Capitano: “Si riparte per una nuova stagione con i miei colori del cuore. Nessun dubbio nel continuare con questo progetto, con rinnovate ambizioni e voglia di fare bene. Mi auguro di poter finalmente avere dall’inizio il supporto dei nostri tifosi per raggiungere quelli che sono i nostri obiettivi. Io darò sempre il massimo per la maglia che è ormai la mia seconda pelle

“.Forza Manfredonia”