Pasquale Trotta, il più grande talento mai espresso

Manfredonia. SI chiama Pasquale Trotta, nei primi anni ’80 – non ricordo molto perché vivevo fuori, quindi la sua storia mi è un pò sfuggita.

Ma è stato sicuramente ,uno dei più grandi calciatori ,della “Storia con la A maiuscola, che il Calcio Sipontino abbia mai avuto. Un grande talento fuori serie, che Manfredonia ,nel tempo di oggi, di ora non è riuscito ancora ad avere.Purtroppo di Pasquale, so molto poco, come una rarissima immagine di questa foto, che lo ritrae al San Paolo di Napoli – tra Ramon Diaz e Claudio pellegrini

Nel 1980 Pasquale fu acquistato dal Napoli , dal Manfredonia Calcio…una volta ricordo – parlai con la madre, che conosco – e gli feci una domanda – come mai Pasquale è scappato via da Napoli…tornando a casa per poi accettare di giocare in serie ” C “: – Mi disse che all’ inizio lo facevano dormire in una casa accanto agli spogliatoi…ma in realtà non si è mai capito il perché – mai nessuno ha voluto dire qualcosa in merito.

Io sentivo dire in dialetto “Pasquel toju tin a chep a Malet”.In realtà nonostante ciò mai nessuno ha parlato di questo talento del calcio espresso a livello nazionale, perché Manfredonia spesso non riconosce i propri figli.



di Claudio Castriotta