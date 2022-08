Pasquale Mondelli e Marino Renner: calciatori amici

Le immagini allegate testimoniano l’amicizia dell’epoca tra il calciatore Marino Renner, difensore nella Triestina in serie A, e il sipontino Pasquale Mondelli, detto Pasqualino. Renner ,nacque a Trieste il 07-06- 1914 e morì il 02-03-1996 nella stessa città. Nella stagione 37/38 giocò nel club Calcio bianco-celeste del Manfredonia che in quegli anni militava in Prima Divisione, serie C di oggi. Dal ’39 al 41 passò in serie B con il Pescara Calcio.Nella foto la dedica sulla cartolina consegnata il 23-10-1937, quando il calciatore giocava in serie A con il Livorno Calcio.

di Claudio Castriotta

Foto ricevuto in regalo da Domenico D’Errico – che ringrazio pubblicamente